В Бурятии демонтирована военная мостовая переправа

Её вновь установят в следующем году



Военнослужащие инженерного подразделения Восточного военного округа в Бурятии в следующем году установят мостовую переправу для жителей двух посёлков Дырестуй и Зарубино через реку Джида. Переправа наводится уже четвёртый год подряд и заменяет разрушенный мост, который ранее соединял между собой два посёлка.



В настоящий момент мостовая переправа демонтирована в связи с наступлением на реке ледостава. Установят понтонный мост в апреле-мае следующего года, в зимнее время для жителей будет действовать ледовая переправа.



- В текущем году с помощью мостовой переправы, которую военнослужащие установили в мае, в посёлок Зарубино было доставлено более 23 тонн продуктов питания, около 25 тонн топлива и свыше 17 тонн смешанных грузов. Благодаря мостовой переправе, сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу. В среднем за день по понтонному мосту переправляется порядка 100 легковых и грузовых автомобилей, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

