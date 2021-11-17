Также проведут регистрацию и вакцинацию домашних животных
Завтра, 18 ноября, в микрорайоне Дивизионный Улан-Удэ пройдут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных, а также проверка всего жилого массива по недопущению самовыгула хозяйских собак и мероприятия по отлову безнадзорных животных.
Возле дома культуры имени А.П. Вагжанова с 9:00 до 17:00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.
Напомним, что в Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Возобновление работы штабов связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона».
Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8:30 до 17:30. В выходные приём заявок ведётся через мессенджеры. В Советском районе работает оперативный штаб по тел.: 30-17-08 и 22-66-62. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В микрорайоне Улан-Удэ будут ловить безнадзорных животных
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