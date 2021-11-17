«Голос проникает в душу»: Бурятская певица представила новый клип

17 ноября на YouTube появился новый клип бурятской исполнительницы Елены Мохосовой. Клип снят на песню «Захяа Дуун». В композиции описывается скоротечность жизненного пути и важность семейных ценностей. В ролике фигурирует певец Жалгал Бадмацыренов.
В комментариях слушатели оценили проникновенность голоса артистки. Пользователи пишут:
- Очень приятный голос, песня звучит из глубины души. Гордость берет за родную Бурятию, что у нас есть такие таланты! Успехов творческих Вам, Лена! И радуйте нас слушателей своими новыми песнями!
- Прекрасно! Слушала со слезами на глазах! Голос проникает в душу! Дай бог тебе всего самого прекрасного доброго! Будь счастлива!
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне Елена Мохосова представила клип на песню «Мартагдашагүй дурамни» (Моя незабываемая любовь). В июле вышел в свет клип, посвящённый курорту Нилова Пустынь. Песню исполнили Елена Мохосова и народный артист Бурятии Мунхзул Намхай.