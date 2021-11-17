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«Голос проникает в душу»: Бурятская певица представила новый клип

«Голос проникает в душу»: Бурятская певица представила новый клип
Общество, 
Елена Мохосова представил клип на песню «Захяа дуун»

17 ноября на YouTube появился новый клип бурятской исполнительницы Елены Мохосовой. Клип снят на песню «Захяа Дуун». В композиции описывается скоротечность жизненного пути и важность семейных ценностей. В ролике фигурирует певец Жалгал Бадмацыренов.


В комментариях слушатели оценили проникновенность голоса артистки. Пользователи пишут:

- Очень приятный голос, песня звучит из глубины души. Гордость берет за родную Бурятию, что у нас есть такие таланты! Успехов творческих Вам, Лена! И радуйте нас слушателей своими новыми песнями!

- Прекрасно! Слушала со слезами на глазах! Голос проникает в душу! Дай бог тебе всего самого прекрасного доброго! Будь счастлива!

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне Елена Мохосова представила клип на песню «Мартагдашагүй дурамни» (Моя незабываемая любовь). В июле вышел в свет клип, посвящённый курорту Нилова Пустынь. Песню исполнили Елена Мохосова и народный артист Бурятии Мунхзул Намхай.
клип музыканты

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