Спасатели призывают взрослых внимательнее следить за детьми
Городские спасатели проводят профилактическую операцию «Тонкий лёд», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Сейчас всё внимание на опасности, связанные с быстро формирующимся ледовым покрытием. Рейды на реках Уда, Селенга и Степной протока проводятся силами дежурной смены поисково-спасательной службы, водолазами и районными комиссиями по делам несовершеннолетних.
Также городские спасатели проводят блокировку съездов на реки и устанавливают оповещающие знаки. На сегодня установлено 16 блоков и семь знаков.
- Уважаемые жители города Улан-Удэ. Просим вас провести беседы с детьми и предупредить о возможной опасности игр на реках. Также просим любителей рыбалки соблюдать правила безопасности на водных объектах. Не выходите на тонкий, неокрепший лёд, не переходите реки по льду с целью сокращения пути и не занимайтесь рыболовством вдали от берега. Самое главное, родители, не отпускайте своих детей играть на лёд, контролируйте их местонахождение, – обратился к горожанам заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Единый телефон экстренных служб «112».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уже был зафиксирован факт нахождения детей на неокрепшем льду. Подростки гуляли по Степной протоке.
В Улан-Удэ блокируют съезды на реки
Общество, Фото:
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