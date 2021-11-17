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В Забайкалье выбрали лучших жеребцов года

В Забайкалье выбрали лучших жеребцов года
Общество,  Фото:группа «КФХ и ЛПХ Заб.края»
Победители получили денежные призы и конскую упряжь

В Забайкалье подвели итоги фотоконкурса, в котором определялись лучшие жеребцы региона. Он проводился в информационном сообществе «КФХ и ЛПХ Заб.края», сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

Лучшим жеребцом скаковой породы признан Форвард из села Хара-Шибирь Могойтуйского района. В категории «Лучший жеребец тяжеловозной породы» первое место занял Реванш из Узона Дульдургинского района. Победителем в номинации «Лучший жеребец забайкальской породы» стал Шуран Хэрээ из сельского поселения «Судунтуй» Агинского района. Приз начинающему коневоду получил Баяр Жаргалов из Цаган-Олы Могойтуйского района. Награда «Будущему победителю фотоконкурса» досталась жеребцу Ясному из Новокручининского Читинского района. Самым дальним участником стал скакун Дизель из Закаменского района Бурятии.

- Считаем, что цель мероприятия достигнута: мы постарались поддержать наших коллег фермеров и селян после завершения сенокоса и подготовки к зимовке. На протяжении всего времени конкурсанты и болельщики находились в напряжении, следили за ходом онлайн-голосования. Это было очень волнительно, все взбодрились и получили хорошее настроение. Владельцы лошадей, ставших победителями в номинациях, получили денежные призы, сертификаты и конскую упряжь, – рассказал администратор забайкальского паблика.
Забайкальский край лошади конкурс фотоконкурс сельское хозяйство

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