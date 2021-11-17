Имя победителя станет известно в феврале 2022 года
В декабре в Иркутске стартует муниципальный этап конкурса «Лучший учитель года-2022». Победитель профессионального состязания получит в подарок квартиру. Главный приз будет предоставлен партнёром конкурса.
- Я совершенно уверен: в конкурсе принимают участие педагоги, искренне увлечённые и любящие своё дело. И будет справедливым, если лучший получит достойную награду. В этом году мы приняли решение: подарить победителю квартиру! – заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Регистрация участников на муниципальный этап «Лучший учитель года-2022» стартует с 1 декабря. С 6 числа начнутся конкурсные испытания. Имя победителя станет известно в начале февраля 2022 года. С подробной информацией и положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте информационно-методического центра развития образования города Иркутск.
- Главным условием для участия являются высокие достижения в обучении и воспитании талантливых детей – победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, а также в развитии творческих способностей своих воспитанников, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Лучшему учителю Иркутска подарят квартиру
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