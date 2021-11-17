Иностранцы нарушили сроки временного ввоза автомобилей
12 административных дел за нарушение сроков временного ввоза транспортных средств для личного пользования возбудили бурятские таможенники с октября 2021 года. Нарушители это – 11 граждан Монголии и один гражданин Эстонии, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
С 1 апреля по 30 сентября 2021 года продлен срок нахождения на территории Евразийского экономического союза транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных до начала пандемии COVID-19.
- Иностранным автовладельцам необходимо было до 30 сентября 2021 года вывезти с таможенной территории ЕАЭС временно ввезённый транспорт, либо обеспечить его выпуск в свободное обращение. С 1 октября 2021 года лица, не предпринявшие действий по вывозу временно ввезенных транспортных средств для личного пользования, подлежат административной ответственности и обязаны заплатить таможенные платежи. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и налогов, иностранным гражданам необходимо вывезти автомобиль не позднее шести месяцев со дня истечения срока временного ввоза, т.е. до 31 марта 2022 года. В этом случае уплачивается только административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 13 граждан иностранных государств (11 граждан Монголии, а также гражданин Австрии и гражданин Германии), - сообщила начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светлана Синютина.
Сейчас на контроле у Бурятской таможни находятся 1883 транспортных средств с истёкшим сроком временного ввоза.
Бурятские таможенники наказали 12 нарушивших сроки иностранцев
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