Бурятские таможенники наказали 12 нарушивших сроки иностранцев

Иностранцы нарушили сроки временного ввоза автомобилей



12 административных дел за нарушение сроков временного ввоза транспортных средств для личного пользования возбудили бурятские таможенники с октября 2021 года. Нарушители это – 11 граждан Монголии и один гражданин Эстонии, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



С 1 апреля по 30 сентября 2021 года продлен срок нахождения на территории Евразийского экономического союза транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных до начала пандемии COVID-19.



- Иностранным автовладельцам необходимо было до 30 сентября 2021 года вывезти с таможенной территории ЕАЭС временно ввезённый транспорт, либо обеспечить его выпуск в свободное обращение. С 1 октября 2021 года лица, не предпринявшие действий по вывозу временно ввезенных транспортных средств для личного пользования, подлежат административной ответственности и обязаны заплатить таможенные платежи. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и налогов, иностранным гражданам необходимо вывезти автомобиль не позднее шести месяцев со дня истечения срока временного ввоза, т.е. до 31 марта 2022 года. В этом случае уплачивается только административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 13 граждан иностранных государств (11 граждан Монголии, а также гражданин Австрии и гражданин Германии), - сообщила начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светлана Синютина.



Сейчас на контроле у Бурятской таможни находятся 1883 транспортных средств с истёкшим сроком временного ввоза.

