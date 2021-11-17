Финальный показ состоится в конце этой недели
21 ноября в Улан-Удэ состоится показ финальных эскизов конкурса на создание и постановку национального балетного спектакля в рамках подготовки и проведения празднования столетия образования Бурятии.
Как сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета, в первом этапе конкурса на создание либретто, который прошёл с 1 декабря 2020 года по 28 февраля этого года, из тринадцати поданных заявок большее число голосов набрали три из них:
- «Баргуджин Тукум. Последняя жертва» — Геннадий Башкуев;
- «Гэсэр» — Александр Рюнтю;
- «Гэсэр» — Лариса Санжиева.
До этапа обсуждения композиторских заявок, который прошёл с 1 января по 15 апреля, дошло семь творческих команд из одиннадцати заявленных (композитор + либреттист). На финальном голосовании двое авторов набрали равное количество голосов (за третье место) и по просьбе членов жюри было решено пропустить до финальных показов четырёх участников:
- Тучков Пётр, балет «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.), г. Санкт-Петербург;
- Круль Ян, балет «Гэсэр» (либретто Рюнтю А.), г. Иркутск;
- Санжиева Лариса, балет «Гэсэр» (либретто Санжиева Л.), г. Улан-Удэ;
- Дружинина Анастасия, балет «Баргуджин Тукум (либретто Башкуев Г.), г. Улан-Удэ.
Члены жюри выберут победителей, с которыми будет заключён контракт на создание бурятского национального балета, который представят зрителю в 2023 году.
В Бурятии определят победителя конкурса национального балета
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