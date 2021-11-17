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В Бурятии завершается приём заявок на конкурс о мамах

В Бурятии завершается приём заявок на конкурс о мамах
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками стали школьники, находящиеся на различных видах учёта

В Бурятии объявлено о проведении республиканского творческого конкурса «Мама милая, родная ты моя!», посвящённого Дню матери. Мероприятие проводится для учащихся 4-11 классов, находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН).

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
- «Аппликация» (на конкурс аппликаций ко Дню матери принимаются фото аппликаций в различных техниках исполнения);
- «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс поделок ко Дню матери принимаются фото и видео поделок на тему конкурса);
- «Портрет любимой мамы» (на конкурс принимаются фото или сканкопии рисунков – только портретов мам в различных техниках);
- «Мамин труд я уважаю, я всегда ей помогаю!» (принимаются любые работы на тему номинации, в том числе, фотографии и видео).

Каждый участник может прислать на конкурс не более одной работы по разным номинациям. Заявки должны содержать следующее описание: ФИО участников, возраст, название работы, название номинации, образовательное учреждение, небольшое пояснение к фотографиям.

Победители и призёры республиканского творческого конкурса «Мама милая, родная ты моя!» 2020 года к участию в конкурсе не допускаются.

К участию в конкурсе принимается работа в электронной форме по адресу электронной почты: smu_rb@mail.ru c пометкой «Заявка на Конкурс ко Дню Матери». Заявки принимаются до 19 ноября.

Победителям конкурса в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем участникам будут направлены электронные сертификаты участника, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс школьники день матери

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