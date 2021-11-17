Его участниками стали школьники, находящиеся на различных видах учёта
В Бурятии объявлено о проведении республиканского творческого конкурса «Мама милая, родная ты моя!», посвящённого Дню матери. Мероприятие проводится для учащихся 4-11 классов, находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН).
Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
- «Аппликация» (на конкурс аппликаций ко Дню матери принимаются фото аппликаций в различных техниках исполнения);
- «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс поделок ко Дню матери принимаются фото и видео поделок на тему конкурса);
- «Портрет любимой мамы» (на конкурс принимаются фото или сканкопии рисунков – только портретов мам в различных техниках);
- «Мамин труд я уважаю, я всегда ей помогаю!» (принимаются любые работы на тему номинации, в том числе, фотографии и видео).
Каждый участник может прислать на конкурс не более одной работы по разным номинациям. Заявки должны содержать следующее описание: ФИО участников, возраст, название работы, название номинации, образовательное учреждение, небольшое пояснение к фотографиям.
Победители и призёры республиканского творческого конкурса «Мама милая, родная ты моя!» 2020 года к участию в конкурсе не допускаются.
К участию в конкурсе принимается работа в электронной форме по адресу электронной почты: smu_rb@mail.ru c пометкой «Заявка на Конкурс ко Дню Матери». Заявки принимаются до 19 ноября.
Победителям конкурса в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем участникам будут направлены электронные сертификаты участника, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс о мамах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работа по их установке продолжится в следующем году
В нём примут участие спортсмены из сельских районов
Самая низкая температура была зафиксирована в сомоне Сагсай
Награждение победителей пройдёт в последний день состязаний
В республике подходит к завершению театральный фестиваль-конкурс эвенков
Победители получили денежные призы и конскую упряжь
Ледовый городок будет состоять из 30 фигур
В мероприятии приняли участие спортсмены 2008 г.р. и моложе
Награждение лауреатов состоится в декабре
Имя победителя станет известно в феврале 2022 года
Также проведут регистрацию и вакцинацию домашних животных
На 12 атлетов подпишут приказ на присвоение спортивного звания «Мастер спорта по бурятским национальным видам»
Сотрудники музея расчищают дорожки
В случае, произошедшем с матерью четверых детей, ситуация оказалась неоднозначной
В республике насчитывается более 200 дружин юных пожарных