В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

Полицейские будут пресекать факты пьяного вождения



Сегодня в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.



Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов.



На магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.

