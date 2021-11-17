Полицейские будут пресекать факты пьяного вождения
Сегодня в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов.
На магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
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