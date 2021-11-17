В Бурятии проведут первенство по русским шашкам

В нём примут участие спортсмены из сельских районов



С 20 по 21 ноября в Бурятии проводится первенство республики среди спортсменов сельских районов по русским шашкам. Спортивное мероприятие пройдёт на игровой платформе playok.com.



20 ноября в 12:00 начнётся первенство по русским шашкам среди сельских спортсменов 2005 года рождения и младше. Награждение состоится в пяти возрастных категориях (юноши и девушки раздельно).



21 ноября с 12:00 пройдёт первенство по русским шашкам. К участию допускаются все спортсмены сельских районов республики: мужчины, женщины, юноши и девушки. Победители и призёры (раздельный зачёт у мужчин и женщин) в абсолютном зачёте награждаются денежными призами, медалями и грамотами. Об этом сообщает федерация шашек РБ.



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