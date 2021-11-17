В нём примут участие спортсмены из сельских районов
С 20 по 21 ноября в Бурятии проводится первенство республики среди спортсменов сельских районов по русским шашкам. Спортивное мероприятие пройдёт на игровой платформе playok.com.
20 ноября в 12:00 начнётся первенство по русским шашкам среди сельских спортсменов 2005 года рождения и младше. Награждение состоится в пяти возрастных категориях (юноши и девушки раздельно).
21 ноября с 12:00 пройдёт первенство по русским шашкам. К участию допускаются все спортсмены сельских районов республики: мужчины, женщины, юноши и девушки. Победители и призёры (раздельный зачёт у мужчин и женщин) в абсолютном зачёте награждаются денежными призами, медалями и грамотами. Об этом сообщает федерация шашек РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут первенство по русским шашкам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его участниками стали школьники, находящиеся на различных видах учёта
Её вновь установят в следующем году
Работа по их установке продолжится в следующем году
В нём примут участие спортсмены из сельских районов
Самая низкая температура была зафиксирована в сомоне Сагсай
Награждение победителей пройдёт в последний день состязаний
В республике подходит к завершению театральный фестиваль-конкурс эвенков
Победители получили денежные призы и конскую упряжь
Ледовый городок будет состоять из 30 фигур
В мероприятии приняли участие спортсмены 2008 г.р. и моложе
Награждение лауреатов состоится в декабре
Имя победителя станет известно в феврале 2022 года
Также проведут регистрацию и вакцинацию домашних животных
На 12 атлетов подпишут приказ на присвоение спортивного звания «Мастер спорта по бурятским национальным видам»
Сотрудники музея расчищают дорожки