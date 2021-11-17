Работа по их установке продолжится в следующем году
Монтаж пикниковых конструкций на острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке Иркутской области завершён. Всего этой осенью на маршруте «Север острова Ольхон» появилось 8 подобных точек. Каждая состоит из навеса, стола, двух скамеек; все вместе они весят почти тонну и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. На установку одной пикниковой точки инспекторы в области охраны окружающей среды затрачивали в среднем полтора дня.
Места под установку выбирались исходя из востребованности у туристов, а также после исследования участков сотрудниками научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: чтобы пикниковые точки не нанесли вреда редким и эндемичным видам, которые произрастают на острове (например, астрагал ольхонский, черепоплодник щетинистоватый, змееголовник ольхонский, остролодочник мелколистный.) Своё заключение на оборудование площадок выдали также археологи, чтобы исключить повреждение или утрату важных с точки зрения истории и культуры объектов.
В 2022 году эта работа будет продолжена: ещё 9 конструкций для пикника обретут свои места. Каждую локацию специалисты отметят на электронных треках маршрутов, чтобы желающие могли планировать привал. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Ольхоне завершён монтаж пикниковых точек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Самая низкая температура была зафиксирована в сомоне Сагсай
Награждение победителей пройдёт в последний день состязаний
В республике подходит к завершению театральный фестиваль-конкурс эвенков
Победители получили денежные призы и конскую упряжь
Ледовый городок будет состоять из 30 фигур
В мероприятии приняли участие спортсмены 2008 г.р. и моложе
Награждение лауреатов состоится в декабре
Имя победителя станет известно в феврале 2022 года
Также проведут регистрацию и вакцинацию домашних животных
На 12 атлетов подпишут приказ на присвоение спортивного звания «Мастер спорта по бурятским национальным видам»
Сотрудники музея расчищают дорожки
В случае, произошедшем с матерью четверых детей, ситуация оказалась неоднозначной
В республике насчитывается более 200 дружин юных пожарных
Биоматериал тут же отправили на исследование
Горожан оповестили об изменения через stories