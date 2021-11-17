На Ольхоне завершён монтаж пикниковых точек

Работа по их установке продолжится в следующем году



Монтаж пикниковых конструкций на острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке Иркутской области завершён. Всего этой осенью на маршруте «Север острова Ольхон» появилось 8 подобных точек. Каждая состоит из навеса, стола, двух скамеек; все вместе они весят почти тонну и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. На установку одной пикниковой точки инспекторы в области охраны окружающей среды затрачивали в среднем полтора дня.



Места под установку выбирались исходя из востребованности у туристов, а также после исследования участков сотрудниками научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: чтобы пикниковые точки не нанесли вреда редким и эндемичным видам, которые произрастают на острове (например, астрагал ольхонский, черепоплодник щетинистоватый, змееголовник ольхонский, остролодочник мелколистный.) Своё заключение на оборудование площадок выдали также археологи, чтобы исключить повреждение или утрату важных с точки зрения истории и культуры объектов.



В 2022 году эта работа будет продолжена: ещё 9 конструкций для пикника обретут свои места. Каждую локацию специалисты отметят на электронных треках маршрутов, чтобы желающие могли планировать привал. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

