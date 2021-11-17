Награждение лауреатов состоится в декабре
Стали известны авторы-финалисты общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева (12+). Жюри объявило короткий список претендентов-соискателей. В категории «Проза для детей» финалисткой стала представительница Забайкальского края Нина Коледнева с произведением «Золотая нить».
Торжественное мероприятие награждения лауреатов состоится в декабре в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве». Каждый из авторов лучших работ получит по 500 тысяч рублей.
За время существования премии отмечены два писателя из Забайкалья. В шорт-лист конкурса были включены Ирина Баринова с произведением «Когда Чита была Москвой сибирской» и Елена Чубенко с книгой «Солнцем поцелованные». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальская писательница вошла в шорт-лист премии Арсеньева
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