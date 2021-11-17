Иркутск примет всероссийский турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За медали будут бороться девушки до 16 лет и 21 года



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 27 по 28 ноября состоится VII всероссийский турнир по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях – среди девушек до 16 лет и среди юниорок до 21 года.



Для спортсменок до 16 лет предусмотрены следующие весовые категории: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 и 70 кг. Юниорки будут выступать в десяти весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг. К соревнованиям допускаются участницы, имеющие квалификацию не ниже третьего спортивного разряда.



Планируется, что на турнир приедут сильнейшие спортсменки из Санкт-Петербурга, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского края, Бурятии и других регионов. От хозяев соревнований на ковёр выйдут спортсменки из Иркутска, Тулуна, Байкальска, Ангарска, Эхирит-Булагатского, Осинского, Баяндаевского, Ольхонского районов и других муниципальных образований области.



На турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Соревнования пройдут без зрителей из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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