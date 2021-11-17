Жители Бурятии чаще всего жалуются на шум в жилых домах

С начала года была всего 21 жалоба на повышенный уровень шума



В Бурятии за 9 месяцев 2021 года в управление Роспотребнадзора поступило 21 обращение на повышенный уровень шума. Более половины из них связаны с поведением людей – нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории.



Также жалобы касались других источников шума: работы систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), шума и вибрации от функционирования инженерного оборудования, транспортного шума.



По поступившим жалобам специалисты управления провели административные расследования с необходимыми инструментальными замерами, сообщили в пресс-службе.

