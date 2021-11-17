С начала года была всего 21 жалоба на повышенный уровень шума
В Бурятии за 9 месяцев 2021 года в управление Роспотребнадзора поступило 21 обращение на повышенный уровень шума. Более половины из них связаны с поведением людей – нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории.
Также жалобы касались других источников шума: работы систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), шума и вибрации от функционирования инженерного оборудования, транспортного шума.
По поступившим жалобам специалисты управления провели административные расследования с необходимыми инструментальными замерами, сообщили в пресс-службе.
Жители Бурятии чаще всего жалуются на шум в жилых домах
Общество, Фото:
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