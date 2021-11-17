В районе Бурятии не меняли аварийную дымовую трубу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства трубу заменили



Прокурорской проверкой выявили, что дымовая труба одной из котельных села Хоринск находится в аварийном состоянии. Администрация района не принимала меры по её ремонту или замене.



В этой связи главе Хоринского района Бурятии внесено прокурорское представление которое удовлетворено. Дымовая труба, находящаяся в аварийном состоянии, демонтирована, установлена новая труба.



Руководителя комитета по управлению имуществом муниципального образования привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

