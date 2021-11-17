После прокурорского вмешательства трубу заменили
Прокурорской проверкой выявили, что дымовая труба одной из котельных села Хоринск находится в аварийном состоянии. Администрация района не принимала меры по её ремонту или замене.
В этой связи главе Хоринского района Бурятии внесено прокурорское представление которое удовлетворено. Дымовая труба, находящаяся в аварийном состоянии, демонтирована, установлена новая труба.
Руководителя комитета по управлению имуществом муниципального образования привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В районе Бурятии не меняли аварийную дымовую трубу
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