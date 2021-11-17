Женщина «прописала» четверых граждан Узбекистана
51-летней жительница Джидинского района Бурятии признана виновной по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан».
В суде установлено, что женщина направила в миграционный пункт уведомление о месте пребывания четверых граждан Узбекистана по адресу своего дома. Однако она не собиралась предоставлять им жильё для фактического проживания.
Джидинский районный суд назначил виновной штраф в размере пяти тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
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