Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

Женщина «прописала» четверых граждан Узбекистана



51-летней жительница Джидинского района Бурятии признана виновной по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан».



В суде установлено, что женщина направила в миграционный пункт уведомление о месте пребывания четверых граждан Узбекистана по адресу своего дома. Однако она не собиралась предоставлять им жильё для фактического проживания.



Джидинский районный суд назначил виновной штраф в размере пяти тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

