Иркутскому бизнесмену не удалось подкупить полицейского

Общество, Фото: из архива

В торговой точке предпринимателя выявили контрафакт



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в покушении на дачу взятки.



По версии следствия, в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Контрафакт» на территории рынка «Китай-Город» сотрудники полиции выявили факт реализации контрафактной брендовой одежды. В ходе составления процессуальных документов индивидуальный предприниматель попытался дать взятку оперуполномоченному ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» в размере 20 тысяч рублей за неисполнение последним своих должностных обязанностей и не проведение проверки, а также возврате изъятой продукции.



Полицейских от денег отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

