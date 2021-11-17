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Иркутскому бизнесмену не удалось подкупить полицейского

Иркутскому бизнесмену не удалось подкупить полицейского
Общество,  Фото:из архива
В торговой точке предпринимателя выявили контрафакт

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Контрафакт» на территории рынка «Китай-Город» сотрудники полиции выявили факт реализации контрафактной брендовой одежды. В ходе составления процессуальных документов индивидуальный предприниматель попытался дать взятку оперуполномоченному ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» в размере 20 тысяч рублей за неисполнение последним своих должностных обязанностей и не проведение проверки, а также возврате изъятой продукции.

Полицейских от денег отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
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