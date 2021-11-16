Молодые сотрудники УФСИН по Бурятии приняли присягу

На торжественном построении 14 молодых сотрудников дали клятву стоять на страже законности и правопорядка, уважать и соблюдать права и свободы человека. Все они поступили на службу в различные учреждения.







В УФСИН по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками.Молодому поколению сотрудников пожелали с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности.После торжественной части молодые сотрудники посетили постоянно действующую экспозицию УФСИН, где для них провели экскурсию и рассказали об истории уголовно-исполнительной системы Бурятии.