В Улан-Удэ идут рейды по содержанию собак

16 ноября прошли обходы в микрорайоне Забайкальский
Ежедневно сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ во всех трёх районах проверяют правила содержания, регистрацию, вакцинацию домашних питомцев. Также они проводят с владельцами животных профилактические беседы о недопустимости самовыгула собак.
Сегодня, 16 ноября, специалисты обходят частный сектор в микрорайоне Забайкальский. У большинства хозяев животных уже есть регистрация.
У местной жительницы Полины Сафроновой две собаки.
– Одна маленькая, с ней внучата играют. Вторая побольше. Зарегистрировали их, когда здесь у нас машина стояла. Спустились к ним, провакцинировались и взяли всё на собак. Они всегда в ограде, на улицу их не выпускаем. И соседи тоже все добропорядочные, по нашей улице вообще собаки не бегают, – рассказала хозяйка Полина Сафронова.
У Олега Танких три питомца, все тоже с регистрацией и с прививкой от бешенства.
– Нет никаких сложностей в регистрации домашних питомцев. Приехал и оформил. Дело пяти минут. Собака – это не предмет для охраны, а живое существо. Нужен соответствующий уход, – отметил он.
Работа по отлову и выявлению фактов нарушения правил содержания домашних животных усилена с 1 сентября в связи с тем, что школьники приступили к учёбе.
– Люди относятся с пониманием, если отсутствует регистрации у питомца, то спрашивают, где можно зарегистрировать, мы даём контакты городской станции по борьбе с болезнями животных, – пояснил начальник управления административного контроля Юрий Садовский.
Ветеринарные кабинеты городской станции открыты с 8:30 до 16:40 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.
Всего с 1 сентября составлено 249 протоколов, пройдено 2897 домовладений, выписано 395 требований на явку.
В настоящее время планируется проведение массового рейда по собакам. Сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Советского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных. Также проверят жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных.
Напомним, в соответствии со статьями 47.1, 47.2 и 51 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от трёх до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от трёх до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трёх до 100 тысяч рублей.
С начала года административными комиссиями в районах города рассмотрено 683 протокола об административных правонарушениях на владельцев собак. Сумма наложенных штрафов составляет более 1,2 млн рублей. К ответственности за нарушение правил выгула домашних животных привлечено 303 человека, за нарушение порядка регистрации – 280 и за допущение нападения собак на человека – 78 человек. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ идут рейды по содержанию собак
Общество, Фото:
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