 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

15 ноября

Популярное

В Улан-Удэ идут рейды по содержанию собак

В Улан-Удэ идут рейды по содержанию собак
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
16 ноября прошли обходы в микрорайоне Забайкальский

Ежедневно сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ во всех трёх районах проверяют правила содержания, регистрацию, вакцинацию домашних питомцев. Также они проводят с владельцами животных профилактические беседы о недопустимости самовыгула собак.

Сегодня, 16 ноября, специалисты обходят частный сектор в микрорайоне Забайкальский. У большинства хозяев животных уже есть регистрация.

У местной жительницы Полины Сафроновой две собаки.

– Одна маленькая, с ней внучата играют. Вторая побольше. Зарегистрировали их, когда здесь у нас машина стояла. Спустились к ним, провакцинировались и взяли всё на собак. Они всегда в ограде, на улицу их не выпускаем. И соседи тоже все добропорядочные, по нашей улице вообще собаки не бегают, – рассказала хозяйка Полина Сафронова.

У Олега Танких три питомца, все тоже с регистрацией и с прививкой от бешенства.
– Нет никаких сложностей в регистрации домашних питомцев. Приехал и оформил. Дело пяти минут. Собака – это не предмет для охраны, а живое существо. Нужен соответствующий уход, – отметил он.

Работа по отлову и выявлению фактов нарушения правил содержания домашних животных усилена с 1 сентября в связи с тем, что школьники приступили к учёбе.

– Люди относятся с пониманием, если отсутствует регистрации у питомца, то спрашивают, где можно зарегистрировать, мы даём контакты городской станции по борьбе с болезнями животных, – пояснил начальник управления административного контроля Юрий Садовский.

Ветеринарные кабинеты городской станции открыты с 8:30 до 16:40 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.

Всего с 1 сентября составлено 249 протоколов, пройдено 2897 домовладений, выписано 395 требований на явку.

В настоящее время планируется проведение массового рейда по собакам. Сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Советского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных. Также проверят жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Напомним, в соответствии со статьями 47.1, 47.2 и 51 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от трёх до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от трёх до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трёх до 100 тысяч рублей.

С начала года административными комиссиями в районах города рассмотрено 683 протокола об административных правонарушениях на владельцев собак. Сумма наложенных штрафов составляет более 1,2 млн рублей. К ответственности за нарушение правил выгула домашних животных привлечено 303 человека, за нарушение порядка регистрации – 280 и за допущение нападения собак на человека – 78 человек. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
администрацияУУ собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ идут рейды по содержанию собак
В Улан-Удэ идут рейды по содержанию собак
Общество, 16.11.2021
16 ноября прошли обходы в микрорайоне Забайкальский

В Бурятии родители гимнасток взывают о помощи
В Бурятии родители гимнасток взывают о помощи
Общество, 16.11.2021
Юные спортсменки до сих пор занимаются в непростых условиях
Тигры в улан-удэнском музее готовы к зиме
Тигры в улан-удэнском музее готовы к зиме
Общество, 16.11.2021
Тигры «облачились» в зимние шубки
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 16.11.2021
Водителям советуют отказаться от дальних поездок
Бурятские борцы выступят на турнире «Шахтёрская слава»
Бурятские борцы выступят на турнире «Шахтёрская слава»
Общество, 16.11.2021
Борцы поборются за медали международного турнира в Кемерове
Голландский музыкант назвал свою композицию «Бурятия»
Голландский музыкант назвал свою композицию «Бурятия»
Общество, 16.11.2021
Томас Азье гостил в республике в начале 2020 года
В Улан-Удэ починили плитку в сквере
В Улан-Удэ починили плитку в сквере
Общество, 16.11.2021
Проблему обнаружили в сквере «Строителям БАМа»
В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний
В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний
Общество, 16.11.2021
В двухэтажном здании будет видовой лифт
Жителям Бурятии предвещают снежный декабрь
Жителям Бурятии предвещают снежный декабрь
Общество, 16.11.2021
Предварительный прогноз озвучили в Гидрометцентре
Как в Улан-Удэ отследить, где едет автобус или трамвай?
Как в Улан-Удэ отследить, где едет автобус или трамвай?
Общество, 16.11.2021
Можно воспользоваться мобильным приложением или найти информацию на сайтах
В Бурятии каждый второй опрошенный водитель ездил пьяным
В Бурятии каждый второй опрошенный водитель ездил пьяным
Общество, 16.11.2021
Некоторые водители признались, что регулярно ездят подшофе
В Бурятии серую цаплю спасли из лап собак
В Бурятии серую цаплю спасли из лап собак
Общество, 16.11.2021
Из-за сломанного крыла птица не смогла улететь в тёплые страны  
Даши Намдаков проиллюстрировал клип Оксимирона
Даши Намдаков проиллюстрировал клип Оксимирона
Общество, 16.11.2021
Клип Оксимирона на песню «Мох» стремительно набирает популярность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^