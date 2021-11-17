Победителя ждёт денежный приз
В Иркутске проходит набор участников на киберспортивный турнир по «FIFA».
К участию допускаются лица старше 16 лет, проживающие на территории Иркутска. Турнир будет проходить в очном формате с соблюдением всех ограничительных мер с 20 по 21 ноября.
Победитель получит денежный приз. Также участники, занявшие 2 и 3 место, вручат призы от организаторов турнира. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске проведут соревнования по киберспорту
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