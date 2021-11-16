Борцы поборются за медали международного турнира в Кемерове
19-20 ноября в городе Кемерово состоится международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава-2021». Турнир пройдёт в центре спорта «Кузбасс».
В этом году организаторы турнира изменили формат и состав участников, сообщается в группе «Борцы Бурятии». Соревнования по вольной борьбе пройдут в командном зачёте и среди борцов в возрасте до 21 года. В каждой из десяти весовых категорий у команд будет заявлено по одному участнику, а ещё два человека будет находиться в запасе.
Турнир будет международным – в нём примут участие сборные команды из Белоруссии и Армении, а также восемь команд юниоров из Сибирского федерального округа и других регионов России.
Группа «Борцы Бурятии» приводит состав команды республики на турнире:
Баяндуев Баир
Борокшонов Эрдэм
Доржиев Евгений
Гармаев Сандан
Жигжитов Аюр
Эрхитуев Кирилл
Судаков Максим
Нимаев Аюр
Дышенов Алдар
Жибалов Илья.
Бурятские борцы выступят на турнире «Шахтёрская слава»
Общество, Фото:
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