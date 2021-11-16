Бурятские борцы выступят на турнире «Шахтёрская слава»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Борцы поборются за медали международного турнира в Кемерове



19-20 ноября в городе Кемерово состоится международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава-2021». Турнир пройдёт в центре спорта «Кузбасс».



В этом году организаторы турнира изменили формат и состав участников, сообщается в группе «Борцы Бурятии». Соревнования по вольной борьбе пройдут в командном зачёте и среди борцов в возрасте до 21 года. В каждой из десяти весовых категорий у команд будет заявлено по одному участнику, а ещё два человека будет находиться в запасе.



Турнир будет международным – в нём примут участие сборные команды из Белоруссии и Армении, а также восемь команд юниоров из Сибирского федерального округа и других регионов России.



Группа «Борцы Бурятии» приводит состав команды республики на турнире:



Баяндуев Баир

Борокшонов Эрдэм

Доржиев Евгений

Гармаев Сандан

Жигжитов Аюр

Эрхитуев Кирилл

Судаков Максим

Нимаев Аюр

Дышенов Алдар

Жибалов Илья.

