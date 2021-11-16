Голландский музыкант назвал свою композицию «Бурятия»

Голландский авангардный певец и музыкант Томас Азье (Thomas Azier) назвал свою новую композицию «Бурятия» (Buryatia).



- Спасибо, Томас, за такой неожиданный и прекрасный подарок нашей Республике - новую композицию «Buryatia»! Так приятно, что спустя два года после фестиваля современной музыки UU-sound, Бурятия живёт в твоём сердце! Очень надеюсь, что вы снова приедете к нам, теперь уже на фестиваль «Голос кочевников» (Voice of Nomads), как мы и задумывали ранее. Ничто нам не помешает! – написала Наталия Уланова на своей странице в Facebook.



