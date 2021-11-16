Голландский музыкант назвал свою композицию «Бурятия»

Голландский авангардный певец и музыкант Томас Азье (Thomas Azier) назвал свою новую композицию «Бурятия» (Buryatia).
В феврале 2020 года артист участвовал в фестивале современной музыки UU-sound.
Слова благодарности иностранному музыканту высказала художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова. Она надеется на скорую встречу с заграничным гостем.
- Спасибо, Томас, за такой неожиданный и прекрасный подарок нашей Республике - новую композицию «Buryatia»! Так приятно, что спустя два года после фестиваля современной музыки UU-sound, Бурятия живёт в твоём сердце! Очень надеюсь, что вы снова приедете к нам, теперь уже на фестиваль «Голос кочевников» (Voice of Nomads), как мы и задумывали ранее. Ничто нам не помешает! – написала Наталия Уланова на своей странице в Facebook.
Сам артист пояснил, что «Buryatia» - начало песенной серии, которая выйдет в 2021-2022 годах. Также он поделился своими воспоминаниями о поездке в республику.
- Ничто не готовит к холоду Бурятии. Когда он попадает в вас, волосы в ваших ноздрях замерзают. Когда здесь что-то растёт, очевидно, что оно испытывает такой стресс, что растения и ягоды принимают стероиды, полны витаминов и воли к выживанию, - написал Томас.
Во время поездки в Бурятию он побывал в Иволгинском дацане, где наблюдал за ламами, слушал их молитвы, а также звуки цимбал и барабанов.
Судя по всему, Бурятия оказалась последним местом его путешествия до начала пандемии коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль «Голос кочевников» (0+) не проводится последние два года из-за угрозы распространения коронавируса. В этом году была надежда на то, что мероприятие будет, даже был известен хедлайнер фестивали – группа «Танцы минус». Однако почти за месяц до начала мероприятия стало известно о его отмене из-за роста заболеваемости. Зрители надеются на проведение фестиваля в следующем году.