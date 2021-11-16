Победителями стали представители Тарбагатайского района
В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса «Лучшая молодая семья 2021». В нём приняло участие более 30 молодых семей со всего региона. Участникам было необходимо заполнить анкету, представить портфолио семьи, письменный рассказ о семье и видеоролик.
«Лучшей молодой семьёй» по мнению жюри стала семья Пластининых из Тарбагатайского района. Второе место заняла семья Перовых из Улан-Удэ. Третье место досталось семье Новицких, также представляющих столицу Бурятии.
Награждение пройдёт 14 декабря. О месте и времени проведения победителей известят позднее, сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.
В Бурятии выбрали лучшие молодые семьи
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