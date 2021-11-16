В Улан-Удэ осуждённых из колонии-поселения свозили в Этнографический музей

Осуждённые из улан-удэнской колонии-поселения № 3 посетили Этнографический музей народов Забайкалья. Таким образом наградили победителей соревнования.
- В качестве поощрения победителей соревнования между отрядами КП-3 за 10 месяцев 2021 года, осуждённых сводили на экскурсию в Этнографический музей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые побывали в казачьей усадьбе, Никольской церкви, а также в археологическом, бурятском и старообрядческом комплексах. Там осужденным рассказали о жизни и культуре разных народов Забайкалья.
Поощрение в виде разрешения на проведение выходных и праздничных дней за пределами колонии-поселения применяется по решению администрации исправительного учреждения к осуждённым, которые принимают активное участие соревнованиях. При этом учитывается их правопослушное поведение, активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также меры, принимаемые к досрочному погашению исковых обязательств перед потерпевшими.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью осуждённым из колонии-поселения также разрешили сходить в кинотеатр.