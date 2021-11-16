Стартовал конкурс профессионального мастерства среди будущих педагогов
15 ноября в Бурятии дан старт III международному конкурсу профессионального мастерства среди студентов педагогических колледжей, институтов и университетов «Урок родного языка». По традиции мероприятие проходит в стенах Бурятского республиканского педагогического колледжа.
В этом году для участия в конкурсе подали заявки студенты из Башкортостана, Тувы, Иркутской и Свердловской областей, Забайкальского края, а также Монголии и Китая. Бурятию представляют три студента Бурятского государственного университета и девять студентов Бурятского республиканского педагогического колледжа.
Членам жюри предстоит оценить проведение фрагмента урока по родному языку с использованием интерактивного оборудования, разработку и демонстрацию уровневых учебных заданий, защиту исследовательского проекта по внеурочной деятельности.
Вчера конкурс начался с заочного этапа, жюри знакомилось с присланными работами, но уже сегодня, 16 ноября, конкурсанты состязались в онлайн-формате в демонстрации уровневых заданий и защите исследовательского проекта.
Мероприятие завершится 18 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии студенты соревнуются в «Уроке родного языка»
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