В рамках мероприятия будет создан хор хормейстеров ДФО
В Забайкальском крае изменены сроки проведения межрегиональной хоровой ассамблеи в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Мероприятие под девизом «Хоровая перезагрузка» состоится с 31 января по 5 февраля 2022 года в Чите. В проекте примут участие ведущие мастера вокально-хорового искусства из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мероприятие будет проходить в третий раз и станет площадкой для творческого общения специалистов. Перезагрузкой проекта будет создание сводного детского хора Забайкалья, который будет образован из учащихся ДШИ пяти районов края и Читы, а также хора хормейстеров Дальневосточного федерального округа. Кроме того, в рамках ассамблеи пройдут курсы повышения квалификации.
В хоровой ассамблее будут принимать участие гости из Москвы. Также участникам проекта представится возможность принять участие в работе «Мастерской хормейстера». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье хоровую ассамблею перенесли на 2022 год
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