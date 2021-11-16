В очередной раз стартует Большой дальневосточный квест
Восемь путёвок на двоих на Дальний Восток разыграют среди участников Большого дальневосточного квеста, который стартует 22 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Имена победителей станут известны уже 9 декабря.
В этом году Большой дальневосточный квест пройдёт в онлайн-формате и будет состоять из двух этапов. До 4 декабря нужно пройти регистрацию на сайте, и только после этого можно начать борьбу за призы. В рамках первого этапа необходимо сделать репосты с информацией о квесте в социальных сетях и пройти игровые задания. За их выполнение участникам начислят баллы.
Во второй этап, который пройдёт с 5 по 8 декабря, выйдут 24 финалиста. Им предстоит выполнить творческое задание и собрать за него наибольшее количество лайков. Объявление победителей и церемония награждения пройдут 9 и 10 декабря.
Главные призы Большого дальневосточного квеста – путёвки на двоих в один из восьми регионов Дальнего Востока: Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Бурятию, Якутию, Сахалинскую область и Хабаровский край. Путешествия включают посещение наиболее интересных туристических мест ДФО в сопровождении профессиональных гидов.
Принять участие в квесте сможет любой житель России старше 14 лет, не становившийся финалистом или победителем квеста в прошлые годы. Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию о правилах конкурса можно на сайте Большого дальневосточного квеста. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
Победители квеста выиграют путешествие по Дальнему Востоку
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