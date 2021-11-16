Из-за сломанного крыла птица не смогла улететь в тёплые страны
В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии местный житель спас серую цаплю. Птицы живут неподалёку от горячего бассейна на притоке реки Селенга. Однако с наступлением осени цапля не улетела. Скорее всего, это произошло из-за сломанного крыла.
- Эти цапли живут в притоке уже года четыре. И по каким-то причинам одна не улетела. Видно, что одно крылышко висит, правое, - рассказал «Байкал-Daily» заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.
Местный житель отбил серую цаплю от собак и вызвал специалистов Бурприроднадзора. После того как птицу осмотрели, её отправили в село Верхний Саянтуй Тарбагатайского района на страусиную ферму.
- По акту временного содержания мы передали её до весны. Там есть условия, а самое главное ответственные люди, которые смогут за ней ухаживать. Если будет всё нормально, то весной мы планируем увести цаплю опять на то место, где они живут, - добавил Михаил Климентьев.
Специалисты предполагают, что цапле всего один год.
Серая цапля – один из наиболее типичных и широко распространённых видов аистообразных или голенастых, как их называли раньше из-за длинных ног. Размеры достаточно большие, вес взрослого самца может достигать 2 кг.
В Бурятии серую цаплю спасли из лап собак
Общество, Фото:
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