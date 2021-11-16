Даши Намдаков проиллюстрировал клип Оксимирона

Всемирно известный бурятский скульптор Даши Намдаков проиллюстрировал клип рэп-исполнителя Oxxxymiron на песню «Мох» (18+). Клип появился на YouTube накануне, 15 ноября и уже набрал почти 900 тысяч просмотров.







Клип «Мох» абстрактный, в нём присутствуют яркие креативные изображения, которые трудно соотнести с текстом песни.











В комментариях на странице исполнителя поклонники творчества Оксимирона пишут восторженные отзывы о клипе. Ещё больше фанаты ждут новый альбом, а не недавний микстейп, где были одни старые треки и всего две новинки. Пользователи пишут: «Классный трек получился, не думал заняться музыкой и альбом записать?», «А ведь мох и альбом уже выкатить…», «Альбом где?», «Это всё хорошо, но можно, пожалуйста, новый альбом», «Мирон дразнит перед альбомом», «Не знаю, может быть уже спрашивали, а где альбом?».