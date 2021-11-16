Даши Намдаков проиллюстрировал клип Оксимирона

Всемирно известный бурятский скульптор Даши Намдаков проиллюстрировал клип рэп-исполнителя Oxxxymiron на песню «Мох» (18+). Клип появился на YouTube накануне, 15 ноября и уже набрал почти 900 тысяч просмотров.
Даши Намдаков был не единственным в команде иллюстраторов. Также над клипом работали Татьяна Бортник, Татьяна Марзаева, Александра Пачулли, Екатерина Гришина, Даниил Снегирев, Диана Мальцева, Андрей Подлесных. Вообще над клипом работала довольно большая команда, судя по длинному списку фамилий в описании.
Клип «Мох» абстрактный, в нём присутствуют яркие креативные изображения, которые трудно соотнести с текстом песни.
В комментариях на странице исполнителя поклонники творчества Оксимирона пишут восторженные отзывы о клипе. Ещё больше фанаты ждут новый альбом, а не недавний микстейп, где были одни старые треки и всего две новинки. Пользователи пишут: «Классный трек получился, не думал заняться музыкой и альбом записать?», «А ведь мох и альбом уже выкатить…», «Альбом где?», «Это всё хорошо, но можно, пожалуйста, новый альбом», «Мирон дразнит перед альбомом», «Не знаю, может быть уже спрашивали, а где альбом?».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Даши Намдаков получил почётное звание академика Российской Академии Художеств. В этом году ему вручили регалии академика Российской академии художеств.