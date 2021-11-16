Командиры подразделений общевойсковой армии ВВО в ходе сборов изучат новейшие методы действий разведывательно-ударных подразделений
Свыше 300 командиров подразделений соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа в ходе сборов, изучат новейшие методы и способы, действуя в составе разведывательно-ударных подразделений.
Для участников сборов будет развёрнуто свыше 20 учебных мест для проведения показных занятий по предметам боевой подготовки и всестороннему обеспечению войск. Все учебные точки будут проработаны с учётом использования опыта современных вооружённых конфликтов.
- Важной задачей в ходе проведения сборов правильно научить командиров управлять приданными подразделениями и применять силы и средства артиллерийских, танковых, разведывательных подразделений, а также силы армейской и оперативно-тактической авиации с учётом современного опыта ведения боевых действий, - сообщает пресс-служба ВВО.
Командирам подразделений покажут тактические действия мотострелков и танкистов в городских условиях, на открытой местности.
На Дальнем Востоке пройдут командирские сборы
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Командиры подразделений общевойсковой армии ВВО в ходе сборов изучат новейшие методы действий разведывательно-ударных подразделений
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