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Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции с фиолетовой подсветкой

Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции с фиолетовой подсветкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция пройдёт в поддержку недоношенных детей

17 ноября во всём мире пройдут мероприятия в поддержку Международного дня недоношенных детей. В городах России в этот день по традиции подсветят фиолетовым цветом здания и сооружения в рамках акции #МнеНЕфиолетово благотворительного фонда «Право на чудо». В 2021 году в акции примут участие 40 регионов страны. В Бурятии акцию поддержит Городской перинатальный центр Улан-Удэ.

Вечером 17 ноября в городах-участниках акции включат фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак солидарности с семьями недоношенных. Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

В Москве фиолетовые огни зажгутся на Останкинской телебашне, Крымском мосту, Новом Арбате, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. В Санкт-Петербурге «Ленсвет» подсветит фиолетовым Дворцовый мост. В Барнауле, Горно-Алтайске, Сочи, Иркутске, Калининграде пурпуром засияют здания региональных перинатальных центров. Также 17 ноября в фиолетовый окрасятся башни Нижегородского кремля, радиотелевизионные передающие центры в Твери и Якутске, Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля, Курский ЦУМ и многие другие объекты по всей России.

Всего в поддержку акции фиолетовым цветом подсветят более 100 культурно-исторических, административных и производственных объектов в более 30 регионах России.

В этом году кампания #МнеНЕфиолетово делает акцент на недоношенных детях, которые ещё не научились дышать самостоятельно и которым необходимо кислородное оборудование.

В 2020 году в России по данным Росстата 84 тысячи детей родились раньше срока – до окончания 36 недели беременности – это 6% от общего числа родов.


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