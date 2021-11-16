В Бурятии водителя-«лишенца» обязали собирать мусор

Мужчина отработал 100 часов



В Северо-Байкальском районе Бурятии мужчина отработал 100 часов обязательных работ за управление автомобилем, будучи лишённым водительских прав, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.



Нарушитель был задержан на дороге во время управления автомобилем ВАЗ. При проверке документов выяснилось, что у водителя не истёк срок лишения водительских прав. Мировой суд действия водителя квалифицировал по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ и назначил 100 часов обязательных работ.



Мужчина для отработки наказания был определен в общество с ограниченной ответственностью, занимающееся сбором неопасных отходов. Там он был трудоустроен в качестве разнорабочего. Назначенное количество часов он отрабатывал ежедневно по четыре часа в день.



На сегодняшний день своё наказание мужчина отработал.



Для водителей, лишённых водительского удостоверения, а вместе с тем и права управления транспортными средствами, применяются жёсткие санкции по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. Так, наряду с административным арестом на срок до 15 суток, правонарушитель может расстаться с 30 тысячами рублями, а также быть принужденным к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов. исполнением требований, содержащихся в исполнительных документах.

