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Рэпер из Бурятии вышел из московского СИЗО и записал песню

Рэпер из Бурятии вышел из московского СИЗО и записал песню
Общество,  Фото:страница Даши Тогмитова
Даши Тогмитов, ставший «героем» передачи «Человек и закон», рассказал о том, что же произошло в тот вечер

31-летнего Даши Тогмитова, который недавно оказался во всех новостях Бурятии из-за пьяного вождения в Москве, совсем недавно выпустили из СИЗО. Задержание исполнителя из Бурятии попало в передачу Первого канала «Человек и закон» (16+), которая вышла в эфир 29 октября.

Молодого человека настолько впечатлило проживание в камере изолятора, что он вдохновился на создание нового трека.

Даши рассказал «Байкал-Daily» о том, что произошедшее стало для него полезным уроком.

- Отсидел, преисполнился во всеединстве существования и всё понял. Вся эта ситуация послужила мне уроком, - поделился музыкант.

Он также раскрыл, что именно произошло в тот злополучный вечер.

- Я тогда поругался с девушкой, и она ушла ночевать к подруге. На следующий день я приехал просить прощения, встретил её и подругу на улице. Мы с девушкой сели в машину, чтобы поговорить наедине, но подруга мешала, и я решил отъехать. В итоге её подруга вызвала полицию и сказала, что якобы похитили человека. А дальше вы знаете, - рассказал Даши.

Рэпер вышел на свободу и сразу же записал трек под названием «BALANDA». На днях он снял клип. Примерная дата релиза намечается на 16-17 ноября. Клип с треком выйдет от собственного музыкального лейбла gameplaymusic, который Тогмитов создал и зарегистрировал в прошлом году.

- Вообще-то я не совсем рэпер, я обычно так шучу. Так, иногда таким занимаюсь. В основном я снимаю клипы. Снимал с известными среди детей блогерами Мари Сенн и Германом Черных. Потом какое-то время прожил в Таиланде, до того момента, пока не пригласили на популярный музыкальный лейбл в Москве. Начал работать с группой Раса и Нилетто и с кучей разных артистов. Работал с Любовью Успенской, Джиганом, Артик и Асти, Егором Кридом. Из последних работ: снял кучу клипов Инстасамке, - поделился исполнитель.

На вопрос о том, как Даши отнесся к «популярности» на всю страну, он ответил, что всё нормально, и его это не задело.

- Отсидев 10 дней, как настоящий рэпер вышел и записал трек. Этот трек – лирическая баллада о жизни на улице, где есть место любви и ошибкам молодости. «Любовь, так получилось», - цитирует сам себя Даши, - и как сказал один известный исполнитель: «Их хейт - моя популярность».


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