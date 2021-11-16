В Забайкалье детям разрешили посещать торговые центры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых



В Забайкальском крае с 15 ноября частично смягчили действующие ограничения. Детям разрешили посещать торговые центры вместе с родителями, открыли солярии, массажные салоны, СПА-центры. При этом для ряда объектов бизнеса работа возможно только при проверке у клиентов QR-кода. Подробные разъяснения дали в министерстве экономического развития региона.



- С сегодняшнего дня QR-коды введены для торговых центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных центров. В Чите их более тридцати. Также хочу отметить – дети до 14 лет проходят в ТЦ вместе с родителями, имеющими QR-код. Войти в ТЦ может и подросток без взрослых, но на кассе ему понадобится QR-код. В противном случае ему ничего не продадут,- объяснил начальник отдела потребительского рынка минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов.



Здесь отметили, что по QR-кодам работает общепит и сфера бытовых услуг. Это парикмахерские, ателье, химчистки, ремонт обуви, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

