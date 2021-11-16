В Бурятии с работником аптеки работодатель заключил не тот договор

Директора организации наказали



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии с работником аптеки, осуществляющим трудовые функции, заключён гражданско-правовой договор.



- Подмена трудового договора договором гражданско-правового характера делает работника незащищённым трудовым законодательством, влечёт административную ответственность работодателя. В связи с этим прокурор района директору аптечной организации внёс представление, по результатам рассмотрения которого с гражданином заключён трудовой договор, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Директора аптечной организации привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

