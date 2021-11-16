Директора организации наказали
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии с работником аптеки, осуществляющим трудовые функции, заключён гражданско-правовой договор.
- Подмена трудового договора договором гражданско-правового характера делает работника незащищённым трудовым законодательством, влечёт административную ответственность работодателя. В связи с этим прокурор района директору аптечной организации внёс представление, по результатам рассмотрения которого с гражданином заключён трудовой договор, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Директора аптечной организации привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.
В Бурятии с работником аптеки работодатель заключил не тот договор
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