В Бурятии кафе добывало воду без лицензии

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии владелец кафе в предпринимательских целях добывает подземные воды, используя водозаборную скважину. Однако соответствующего разрешения – лицензии на право пользования недрами, у него нет.



В отношении предпринимателя возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии. Виновному назначено наказание в виде административного штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

