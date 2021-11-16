В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии владелец кафе в предпринимательских целях добывает подземные воды, используя водозаборную скважину. Однако соответствующего разрешения – лицензии на право пользования недрами, у него нет.
В отношении предпринимателя возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии. Виновному назначено наказание в виде административного штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии кафе добывало воду без лицензии
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