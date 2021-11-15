В конференции примут участие 8 зарубежных исследователей и 12 российских университетов и учреждений РАН
17 ноября в Национальной библиотеке Бурятии состоится открытие международной научно-практической конференции «Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи»
В Улан-Удэ такая конференция проводится в четвёртый раз, однако в этот раз она проводится в рамках мероприятий, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Мероприятие будет проходить два дня, 17 и 18 ноября.
Достаточно обширна география участников конференции: штат Орегон (США), Бухарест (Румыния), Барселона (Испания), Молдова (Бессарабия), Одесса (Украина) и множественные представители России.
- Проблематика конференции затрагивает такие аспекты, как социально-экономическая история и преемственность поколений, региональные особенности жизнедеятельности, материальной и духовной культуры старообрядчества, вопросы языкового мировидения и локальные черты говоров старообрядцев различных территорий, проблемы сохранения и трансляции культуры старообрядцев и др., - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Конференция пройдет в четыре секции: «Исторические судьбы старообрядчества: социально- экономическая история и преемственность поколений», «Этнокультура, языковая коммуникация и мировидение старообрядцев», «Фольклор как органическая часть духовной культуры старообрядцев. Книжная культура старообрядцев», «Проблемы сохранения и трансляции культуры старообрядцев».
Улан-Удэ примет международную старообрядческую конференцию
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