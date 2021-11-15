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Как действует система QR-кодов в других странах

Как действует система QR-кодов в других странах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти Франции, к примеру, запретили невакцинированным посещать больницы

С 30 октября в Бурятии начала действовать пропускная система QR-кодов. Жители республики могут посещать ряд общественных мест, только имея на руках QR-код о вакцинации от коронавируса, о перенесённом в течение полугода заболевании, справку о медотводе, или же отрицательный ПЦР-тест. В пропускную систему включены предприятия общепита, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.

Подобные меры введены во многих регионах России. Пропускную систему QR-кодов практикуют также в других странах. Например, власти Южной Кореи ввели QR-коды ещё в начале пандемии. Они действуют для посещения ресторанов, баров, ночных клубов и спортивных учреждений.

В Китае QR-код необходим, чтобы заселиться в отеле, поужинать в ресторане, сделать покупки в магазине, проехаться на метро, а также пройти на территорию жилых комплексов. Ко всему прочему, в многомиллиардной стране люди обязаны использовать специальные приложения, которые оценивают риски заражения человека и присваивают ему QR-код определённого цвета.

В Шотландии «ковидный пропуск» необходим для того, чтобы посещать ночные клубы, развлекательные заведения для взрослых, а также массовые мероприятия с большим скопление людей.

Власти Нидерландов ограничили вход для посетителей без сертификатов в кинотеатры, театры, концертные залы, казино и рестораны.

Как и во многих странах, бары, рестораны, кафе, торговые центры без QR-кода нельзя посещать и во Франции. Однако там пошли ещё дальше и ограничили вход для посетителей больниц и домов престарелых.

Обязательная вакцинация введена для всех сотрудников для входа на свои рабочие места в Италии. Сертификат там нужен и для посещения заведений или мероприятий.

Обязательная вакцинация введена для студентов, обучающихся в Израиле. Также QR-код там позволит посетить общепиты, культурные и спортивные мероприятия.

На другом континенте, в Канаде, QR-код нужно предъявить, если вы хотите путешествовать по стране на самолёте, поезде или круизном лайнере.



вакцинация правительство РБ коронавирус

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