Эвенки Бурятии представили своё творчество в Красноярске

Бурятию представила делегация из 18 человек
12 ноября эвенки Бурятии приняли участие в межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Красноярске (16+). Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» направил делегацию в составе 18 человек, сообщает минкультуры Бурятии.
Вокально-хореографический молодёжный ансамбль «Гулувун» выступил на гала-концерте, продемонстрировав танец «Встреча солнца». Это новая хореографическая постановка, подготовленная в 2021 году балетмейстером центра «Арун» Сэсэг Цыремпиловой, и уже демонстрировавшаяся на общероссийском этнокультурном мероприятии «Сокровища Севера-2021» в Москве.
Солистка вокальной группы «Гулувуна», начинающая певица из Северо-Байкальского района Евгения Корытова, исполнила песню «Не танцуют кулики напоказ» на эвенкийском языке. Коллектив продемонстрировал также новые сценические костюмы, подготовленные в этом году.
В выставке декоративно-прикладного искусства были представлены изделия детского эвенкийского центра «Синильга» из посёлка Нижнеангарск. Также делегация приняла участие в круглом столе о работе этноцентров коренных малочисленных народов Севера. Там был зачитан доклад «Культура коренного малочисленного народа севера Бурятии – эвенков. Сохранение и развитие», подготовленный директором центра «Арун» и ныне президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Бурятии Надеждой Шеметовой.
Организаторы и члены делегации были награждены дипломами участников смотра.
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