Общее число случаев заражения приближается к 83 тысячам
По данным на 15 ноября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 370 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 82 758 забайкальцев.
За прошедшие сутки 218 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 69 437.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 245 человек находятся в тяжёлом состоянии, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 770 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено десять летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч. На сегодня в республике зарегистрировано 66 231 случай заражения. Суточный прирост составил 235 больных.
В Забайкалье зарегистрировано 370 новых случаев COVID-19 за сутки
Общество, Фото:
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