 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 ноября

14 ноября

Популярное

В Забайкалье зарегистрировано 370 новых случаев COVID-19 за сутки

В Забайкалье зарегистрировано 370 новых случаев COVID-19 за сутки
Общество,  Фото:pexels.com
Общее число случаев заражения приближается к 83 тысячам

По данным на 15 ноября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 370 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 82 758 забайкальцев.

За прошедшие сутки 218 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 69 437.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 245 человек находятся в тяжёлом состоянии, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 770 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено десять летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч. На сегодня в республике зарегистрировано 66 231 случай заражения. Суточный прирост составил 235 больных. 
Забайкальский край коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За неделю через Бурятию в Монголию отправили 3,6 млн куриных яиц
За неделю через Бурятию в Монголию отправили 3,6 млн куриных яиц
Общество, 15.11.2021
Всего за неделю в Кяхте досмотрено более 300 тонн животноводческой продукции
Улан-Удэ примет международную старообрядческую конференцию
Улан-Удэ примет международную старообрядческую конференцию
Общество, 15.11.2021
В конференции примут участие 8 зарубежных исследователей и 12 российских университетов и учреждений РАН
В Бурятии официально признали проблему с зарплатой спасателей
В Бурятии официально признали проблему с зарплатой спасателей
Общество, 15.11.2021
В республике прокомментировали жалобы спасателей на несправедливо низкую зарплату
В Бурятии осуждённых обучили толерантности
В Бурятии осуждённых обучили толерантности
Общество, 15.11.2021
В колонии прошла игры-викторина
В Забайкалье продолжают выявлять антиковидные нарушения
В Забайкалье продолжают выявлять антиковидные нарушения
Общество, 15.11.2021
За неделю в магазинах, кафе Читы и Угдана выявили 22 нарушения антиковидных правил
Как действует система QR-кодов в других странах
Как действует система QR-кодов в других странах
Общество, 15.11.2021
Власти Франции, к примеру, запретили невакцинированным посещать больницы
Качели в центре Улан-Удэ могут взять под видеонаблюдение
Качели в центре Улан-Удэ могут взять под видеонаблюдение
Общество, 15.11.2021
Качели на площади Революции отремонтировали уже во второй раз
Эвенки Бурятии представили своё творчество в Красноярске
Эвенки Бурятии представили своё творчество в Красноярске
Общество, 15.11.2021
Бурятию представила делегация из 18 человек
В Улан-Удэ зрители спектакля заходили в чёрную коробку на сцене
В Улан-Удэ зрители спектакля заходили в чёрную коробку на сцене
Общество, 15.11.2021
В Русском драматическом театре прошла премьера очень необычного спектакля
В Кяхте впервые за шесть лет родилась тройня
В Кяхте впервые за шесть лет родилась тройня
Общество, 15.11.2021
На свет появились три мальчика
В Улан-Удэ разыграли Кубок УФСИН
В Улан-Удэ разыграли Кубок УФСИН
Общество, 15.11.2021
Турнир приурочили ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы
В Бурятии назвали сроки, когда озвучат итоги переписи
В Бурятии назвали сроки, когда озвучат итоги переписи
Общество, 15.11.2021
Перепись завершилась в воскресенье
Иркутянка прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»
Иркутянка прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»
Общество, 15.11.2021
Юлия Кошкина покорила всех исполнением песни «На заре»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^