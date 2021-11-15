Иркутск вошёл в топ-10 городов для поездок на выходные в декабре

10. Иркутск







*Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать на два-три дня в декабре.Томск, Краснодар, Железноводск, Суздаль, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Самара, Дмитров, Банное и Иркутск составили топ-10 направлений для коротких поездок в декабре.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в декабре от 1 до 4 ночи и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Самаре, дороже ― в Суздале.1. Томск2. Краснодар3. Железноводск4. Суздаль5. Бахчисарай6. Санкт-Петербург7. Самара8. Дмитров9. Банное