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Иркутск вошёл в топ-10 городов для поездок на выходные в декабре

Иркутск вошёл в топ-10 городов для поездок на выходные в декабре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейтинг возглавили Томск и Краснодар

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать на два-три дня в декабре.

Томск, Краснодар, Железноводск, Суздаль, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Самара, Дмитров, Банное и Иркутск составили топ-10 направлений для коротких поездок в декабре.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в декабре от 1 до 4 ночи и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Самаре, дороже ― в Суздале.

Десять популярных направлений для поездок в выходные в декабре*
1. Томск
2. Краснодар
3. Железноводск
4. Суздаль
5. Бахчисарай
6. Санкт-Петербург
7. Самара
8. Дмитров
9. Банное
10. Иркутск


*Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.


туризм

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