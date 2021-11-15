Иркутск вошёл в топ-10 городов для поездок на выходные в декабре

Рейтинг возглавили Томск и Краснодар
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать на два-три дня в декабре.
Томск, Краснодар, Железноводск, Суздаль, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Самара, Дмитров, Банное и Иркутск составили топ-10 направлений для коротких поездок в декабре.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в декабре от 1 до 4 ночи и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Самаре, дороже ― в Суздале.
Десять популярных направлений для поездок в выходные в декабре*
1. Томск
2. Краснодар
3. Железноводск
4. Суздаль
5. Бахчисарай
6. Санкт-Петербург
7. Самара
8. Дмитров
9. Банное
10. Иркутск
*Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.
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