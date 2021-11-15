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«Очень трогательно!»: Театр «Байкал» посвятил песни своим зрителям

«Очень трогательно!»: Театр «Байкал» посвятил песни своим зрителям
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерт прошёл по заявкам зрителей

13 ноября в Бурятском театре оперы и балета состоялся концерт театра «Байкал» под названием «Дуун захяа». Концерт провели по заявкам зрителей. Премьера собрала музыкальные поздравления из Германии, США, Южной Кореи, Монголии, сообщили в минкультуры Бурятии.

20 адресатов увидели видеоприветы своих родных и услышали песни в исполнении Национального оркестра Бурятии, солистов театра «Байкал». На сцену вышли и приглашенные артисты Чингис Раднаев, Билигма Ринчинова, Зорикто и Нонна Тогочиевы, Тимур Болотов, Сэсэг Аюшеева и Михаил Богатых.

Поздравления звучали в адрес родителей, братьев и сестер, друзей, коллег и даже возлюбленных. Как позже отметили зрители, концерт получился очень трогательным.

- Было интересно наблюдать за реакцией адресатов в зале, которые не ожидали, что их будут поздравлять. Не менее интересно было слушать и истории поздравляющих. Особенно мне запомнился рассказ про то, как брат спас свою сестрёнку из воды. Желаю процветания этому проекту! - поделилась зрительница.


театр "Байкал" концерт

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