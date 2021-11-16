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В Бурятии облачно и снежно

В Бурятии облачно и снежно
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ днём около 0

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренный снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +2,-3, местами по Прибайкалью до +5, по северу-2,-7.

В Улан-Удэ без осадков, завтра вечером снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём около 0.


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