В Бурятии облачно и снежно

В Улан-Удэ днём около 0



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренный снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +2,-3, местами по Прибайкалью до +5, по северу-2,-7.



В Улан-Удэ без осадков, завтра вечером снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём около 0.





