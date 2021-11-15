В Бурятии осуждённых обучили толерантности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В колонии прошла игры-викторина



В вечерней школе при исправительной колонии№1 в городе Гусиноозёрске прошло общешкольное мероприятие в формате игры-викторины. Мероприятие прошло в преддверии международного дня толерантности.



Перед игрой осуждённые узнали об истории и значении праздника из обучающего видеоролика. После чего учащиеся активно выполняли задания и отвечали на вопросы.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии сообщили, что класс час был нацелен на воспитание у обучающихся чувства толерантности, развитии уважения к отечественной и мировой истории, культуре, традициям, а также раскрытии их творческих способностей и формировании навыков и умений работы в команде путём вовлечения учеников школы в сферу социального творчества.

