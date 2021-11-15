В колонии прошла игры-викторина
В вечерней школе при исправительной колонии№1 в городе Гусиноозёрске прошло общешкольное мероприятие в формате игры-викторины. Мероприятие прошло в преддверии международного дня толерантности.
Перед игрой осуждённые узнали об истории и значении праздника из обучающего видеоролика. После чего учащиеся активно выполняли задания и отвечали на вопросы.
В пресс-службе УФСИН по Бурятии сообщили, что класс час был нацелен на воспитание у обучающихся чувства толерантности, развитии уважения к отечественной и мировой истории, культуре, традициям, а также раскрытии их творческих способностей и формировании навыков и умений работы в команде путём вовлечения учеников школы в сферу социального творчества.
В Бурятии осуждённых обучили толерантности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике прокомментировали жалобы спасателей на несправедливо низкую зарплату
В колонии прошла игры-викторина
За неделю в магазинах, кафе Читы и Угдана выявили 22 нарушения антиковидных правил
Власти Франции, к примеру, запретили невакцинированным посещать больницы
Качели на площади Революции отремонтировали уже во второй раз
Бурятию представила делегация из 18 человек
Рейтинг возглавили Томск и Краснодар
Концерт прошёл по заявкам зрителей
В Русском драматическом театре прошла премьера очень необычного спектакля
На свет появились три мальчика
Турнир приурочили ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы
Перепись завершилась в воскресенье
Юлия Кошкина покорила всех исполнением песни «На заре»
Из-за низких зарплат профессиональные спасатели вынуждены искать новую работу
Новенький смартфон разыгрывали среди вакцинированных