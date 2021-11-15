Юлия Кошкина покорила всех исполнением песни «На заре»
Иркутянка Юлия Кошкина стала участницей 10-го сезона телешоу Первого канала «Голос» (12+). На этапе слепых прослушиваний Юлия исполнила песню «На заре» группы «Альянс».
К исполнительнице повернулись все четыре наставника. Однако только у певицы Пелагеи оставалось в команде вакантное место. Его и заняла заняла жительница Иркутска.
- Самый волнительный этап позади, и я счастлива, что выступление вызвало такой ошеломительный отклик. До трёх не могла уснуть, переваривая произошедшее, - написала после выхода программы в эфир Юлия на своей странице в соцсети.
В 10-м юбилейном сезоне вокального шоу «Голос» вернулся золотой состав наставников — Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан.
Иркутянка прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новенький смартфон разыгрывали среди вакцинированных
Из-за низких зарплат профессиональные спасатели вынуждены искать новую работу
Местами ночные температуры будут опускаться до -25 градусов
Владельцев собак штрафуют за самовыгул, отсутствие регистрации и допущение нападения
В десятках школ привились более 70% учителей
На вопросы отвечали и солдаты, и генералы
Посадки прошли в восьми районах республики
Одна из бесед называлась «Достоевщина в литературе»
Активисты собирают подписи под обращением в прокуратуру
Сотрудники фонда «Ниточка» за свой счёт убрали три тонны мусора
Волонтёры выходят на работу в пункт вакцинации
С юмористами из Улан-Удэ выступала блогер-миллионик Аня Покров
Суточный прирост больных продолжает расти
Мужчина отделался условным сроком
Церемонию бракосочетания проводил представитель ЗАГСа