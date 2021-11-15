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15 ноября

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Иркутянка прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»

Общество, 
Юлия Кошкина покорила всех исполнением песни «На заре»

Иркутянка Юлия Кошкина стала участницей 10-го сезона телешоу Первого канала «Голос» (12+). На этапе слепых прослушиваний Юлия исполнила песню «На заре» группы «Альянс».

К исполнительнице повернулись все четыре наставника. Однако только у певицы Пелагеи оставалось в команде вакантное место. Его и заняла заняла жительница Иркутска.

- Самый волнительный этап позади, и я счастлива, что выступление вызвало такой ошеломительный отклик. До трёх не могла уснуть, переваривая произошедшее, - написала после выхода программы в эфир Юлия на своей странице в соцсети.

В 10-м юбилейном сезоне вокального шоу «Голос» вернулся золотой состав наставников — Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан.



телешоу телевидение

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