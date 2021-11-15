В Забайкалье продолжают выявлять антиковидные нарушения

За неделю в магазинах, кафе Читы и Угдана выявили 22 нарушения антиковидных правил



В Забайкалье продолжаются проверки соблюдения антиковидных мер - масочного режима, социальной дистанции, QR-кодов. С 8 по 15 ноября в Чите и Угдане выявлено 22 нарушения.



- Группами контроля, в состав которых вошли представители всех министерств региона, проверен 291 объект бизнеса, 47 – в вечернее и ночное время. Предприниматели не требуют QR-код у посетителей, не просят носить маски. Все 22 чек-листа уже направлены в суд, 6 из них рассмотрены,- сообщили в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Администрацией Читы проверено 137 объектов бизнеса. На семи из них найдены грубые нарушения – предпринимателей пригласят в суд.



- Всего за период третьей и четвертой волны COVID-19 в Забайкалье проверено 11 тысяч 28 магазинов, торговых центров, игровых комнат, ресторанов. Они 354 раза проигнорировали правила работы во время пандемии, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Нарушителям грозит до 300 тысяч рублей.

