Новенький смартфон разыгрывали среди вакцинированных
Гусиноозёрская центральная районная больница устроила розыгрыш среди жителей Селенгинского района Бурятии, получивших прививку первого или второго компонента вакцины против коронавируса с 4 по 14 ноября. Призом стал iPhone 13
В розыгрыше поучаствовали приняли более 800 человек. Всего же по району привились более тысячи жителей.
Розыгрыш гаджета проводили в прямом эфире в аккаунте больницы в Instagram днём 15 ноября. Выиграл участник под номер 65, ему сразу же позвонили по номеру телефона, указанному в купоне.
Как оказалось, телефон выиграл врач. Он признался, что остерегается осуждения со стороны земляков. Однако представители районной администрации, проводившие розыгрыш, заявили, что конкурс честный и неподкупный.
- Весь розыгрыш проводился в прямом эфире, проблем не будет, не переживайте, - заверил сотрудник райадминистрации.
В проведении конкурса помог бизнесмен, который выделил деньги для покупки приза.
В Бурятии врач выиграл iPhone 13 в розыгрыше от больницы
Общество, Фото:
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