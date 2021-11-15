В Бурятии врач выиграл iPhone 13 в розыгрыше от больницы

Новенький смартфон разыгрывали среди вакцинированных



Гусиноозёрская центральная районная больница устроила розыгрыш среди жителей Селенгинского района Бурятии, получивших прививку первого или второго компонента вакцины против коронавируса с 4 по 14 ноября. Призом стал iPhone 13



В розыгрыше поучаствовали приняли более 800 человек. Всего же по району привились более тысячи жителей.



Розыгрыш гаджета проводили в прямом эфире в аккаунте больницы в Instagram днём 15 ноября. Выиграл участник под номер 65, ему сразу же позвонили по номеру телефона, указанному в купоне.



Как оказалось, телефон выиграл врач. Он признался, что остерегается осуждения со стороны земляков. Однако представители районной администрации, проводившие розыгрыш, заявили, что конкурс честный и неподкупный.



- Весь розыгрыш проводился в прямом эфире, проблем не будет, не переживайте, - заверил сотрудник райадминистрации.



В проведении конкурса помог бизнесмен, который выделил деньги для покупки приза.

