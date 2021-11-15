 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 ноября

14 ноября

Популярное

Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе

Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе
Общество, 
Из-за низких зарплат профессиональные спасатели вынуждены искать новую работу

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) всем коллективом записали видеообращение для главы Бурятии Алексея Цыденова. В своём обращении спасатели указывают на маленькую заработную плату.

- Спасатели БРПСС работают по одним нормативным документам со спасателями МЧС России. У всех спасателей одинаковые цели, функции и задачи. Мы также работаем в опасных условиях, рискуя жизнью и здоровьем для спасения людей, - рассказывает на видео один из спасателей.

По словам мужчины, выполняя одну и ту же работу, спасатели БРПСС получают зарплату гораздо меньше, чем сотрудники МЧС, а также «не имеют социальной защищённости».

На подготовку профессионального спасателя в среднем уходит три года, но молодые сотрудники часто не задерживаются на месте больше двух лет. Причиной является маленький доход. В свою очередь, опытные «старички» уже не могут прокормить семьи за счёт любимой работы и ищут более выгодные условия труда.

- Нас всего 54 человека. Назрел вопрос об уходе профессиональных спасателей и поиске другой работы, если ситуация не изменится, - завершает своё обращение спасатель.


В инстаграм-паблике ves_ulan_ude_ поддерживают работников службы и просят Алексея Цыденова отреагировать на проблему. Пользователи пишут: «Молодцы ребята. Сколько можно сидеть и молчать! Цены растут, а зарплата годами стоят на месте. Вот так бы все структуры вышли всем коллективом и может, что-то начало двигаться с мёртвой точки! Молодцы! Полностью поддерживаю», «Нужно отреагировать. Ведь у них работа связана с риском, а то и ценой собственной жизни».

Некоторые спасатели прокомментировали ситуацию специально для «Байкал-Dailу».

- Мы с МЧС работаем наравне, а зарплата у нас в два раза меньше. У меня зарплата по второму классу 26 тысяч. Я действительно уже на сегодняшний день не могу себе многое позволить, как раньше. Кредит недавно уже хотел взять, но мне с моей зарплатой его просто не дали. Я недавно был в командировке в горах, 10 дней спал на снегу, а получил копейки. Я пришёл на свою работу осознанно, мне она очень нравится, но я хочу получать достойную зарплату. Молодость моя уходит, здоровье моё уходит, мне его никто не вернёт. Поэтому мы требуем, чтобы наша работа достойно оплачивалась, - рассказал один из спасателей БРПСС.

- Я всегда говорил, что спасатель – это состояние души. Большинство из нас эту работу безумно любят. Но когда денег в обрез, приходится выбирать что-то другое. Это очень неприятно, - делится ещё один спасатель.

- Заработная плата не соответствует нынешним ценам на жизнь. Надо платить за ипотеку, за квартиру, за питание, а сейчас у меня ещё маленький ребёнок, его тоже надо содержать. Пенсия только после 65 лет, здоровья не хватит доработать до пенсии, ибо бегаем по горам, да ещё и выносим на себе потерпевшего. Я как устроился в 2010 году, так и всё ждём, что у нас будет также как у федеральных спасателей, зарплата, пенсия, льготы. Только обещания, - с грустью констатирует ещё один их коллега.

Республиканские спасатели надеются, что глава Бурятии услышит их и окажет содействие в данном вопросе.
спасатели заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии врач выиграл iPhone 13 в розыгрыше от больницы
В Бурятии врач выиграл iPhone 13 в розыгрыше от больницы
Общество, 15.11.2021
Новенький смартфон разыгрывали среди вакцинированных
Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе
Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе
Общество, 15.11.2021
Из-за низких зарплат профессиональные спасатели вынуждены искать новую работу
Пасмурная погода сохранится в Бурятии
Пасмурная погода сохранится в Бурятии
Общество, 15.11.2021
Местами ночные температуры будут опускаться до -25 градусов
В Улан-Удэ штрафуют нерадивых владельцев собак
В Улан-Удэ штрафуют нерадивых владельцев собак
Общество, 15.11.2021
Владельцев собак штрафуют за самовыгул, отсутствие регистрации и допущение нападения
В иркутской школе от коронавируса привились 100% педагогов
В иркутской школе от коронавируса привились 100% педагогов
Общество, 15.11.2021
В десятках школ привились более 70% учителей
В Бурятии военные написали географический диктант. Видео
В Бурятии военные написали географический диктант. Видео
Общество, 15.11.2021
На вопросы отвечали и солдаты, и генералы
В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га
В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га
Общество, 15.11.2021
Посадки прошли в восьми районах республики
В улан-удэнской колонии изучают творчество Достоевского
В улан-удэнской колонии изучают творчество Достоевского
Общество, 15.11.2021
Одна из бесед называлась «Достоевщина в литературе»
В Улан-Удэ прошла акция против QR-кодов
В Улан-Удэ прошла акция против QR-кодов
Общество, 15.11.2021
Активисты собирают подписи под обращением в прокуратуру
В Бурятии благотворительный фонд ложно обвинили в незаконной свалке
В Бурятии благотворительный фонд ложно обвинили в незаконной свалке
Общество, 15.11.2021
Сотрудники фонда «Ниточка» за свой счёт убрали три тонны мусора
В Бурятии волонтёры #МыВместе возобновили работу
В Бурятии волонтёры #МыВместе возобновили работу
Общество, 15.11.2021
Волонтёры выходят на работу в пункт вакцинации
«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС
«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС
Общество, 15.11.2021
С юмористами из Улан-Удэ выступала блогер-миллионик Аня Покров
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч
Общество, 15.11.2021
Суточный прирост больных продолжает расти
В улан-удэнской колонии осуждённая вышла замуж
В улан-удэнской колонии осуждённая вышла замуж
Общество, 15.11.2021
Церемонию бракосочетания проводил представитель ЗАГСа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^