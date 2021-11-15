Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе

- Нас всего 54 человека. Назрел вопрос об уходе профессиональных спасателей и поиске другой работы, если ситуация не изменится, - завершает своё обращение спасатель.







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Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) всем коллективом записали видеообращение для главы Бурятии Алексея Цыденова. В своём обращении спасатели указывают на маленькую заработную плату.- Спасатели БРПСС работают по одним нормативным документам со спасателями МЧС России. У всех спасателей одинаковые цели, функции и задачи. Мы также работаем в опасных условиях, рискуя жизнью и здоровьем для спасения людей, - рассказывает на видео один из спасателей.По словам мужчины, выполняя одну и ту же работу, спасатели БРПСС получают зарплату гораздо меньше, чем сотрудники МЧС, а также «не имеют социальной защищённости».На подготовку профессионального спасателя в среднем уходит три года, но молодые сотрудники часто не задерживаются на месте больше двух лет. Причиной является маленький доход. В свою очередь, опытные «старички» уже не могут прокормить семьи за счёт любимой работы и ищут более выгодные условия труда.В инстаграм-паблике ves_ulan_ude_ поддерживают работников службы и просят Алексея Цыденова отреагировать на проблему. Пользователи пишут: «Молодцы ребята. Сколько можно сидеть и молчать! Цены растут, а зарплата годами стоят на месте. Вот так бы все структуры вышли всем коллективом и может, что-то начало двигаться с мёртвой точки! Молодцы! Полностью поддерживаю», «Нужно отреагировать. Ведь у них работа связана с риском, а то и ценой собственной жизни».Некоторые спасатели прокомментировали ситуацию специально для «Байкал-Dailу».- Мы с МЧС работаем наравне, а зарплата у нас в два раза меньше. У меня зарплата по второму классу 26 тысяч. Я действительно уже на сегодняшний день не могу себе многое позволить, как раньше. Кредит недавно уже хотел взять, но мне с моей зарплатой его просто не дали. Я недавно был в командировке в горах, 10 дней спал на снегу, а получил копейки. Я пришёл на свою работу осознанно, мне она очень нравится, но я хочу получать достойную зарплату. Молодость моя уходит, здоровье моё уходит, мне его никто не вернёт. Поэтому мы требуем, чтобы наша работа достойно оплачивалась, - рассказал один из спасателей БРПСС.- Я всегда говорил, что спасатель – это состояние души. Большинство из нас эту работу безумно любят. Но когда денег в обрез, приходится выбирать что-то другое. Это очень неприятно, - делится ещё один спасатель.- Заработная плата не соответствует нынешним ценам на жизнь. Надо платить за ипотеку, за квартиру, за питание, а сейчас у меня ещё маленький ребёнок, его тоже надо содержать. Пенсия только после 65 лет, здоровья не хватит доработать до пенсии, ибо бегаем по горам, да ещё и выносим на себе потерпевшего. Я как устроился в 2010 году, так и всё ждём, что у нас будет также как у федеральных спасателей, зарплата, пенсия, льготы. Только обещания, - с грустью констатирует ещё один их коллега.Республиканские спасатели надеются, что глава Бурятии услышит их и окажет содействие в данном вопросе.