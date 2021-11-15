Пасмурная погода сохранится в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ночные температуры будут опускаться до -25 градусов



В ближайшие три дня в Бурятии сохранится пасмурная погода. Ожидается облачная погода со снегом. Временами порывы ветра будут достигать 18 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 16 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренный снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -17,-22, по Прибайкалью и местами югу -4,-9, днём +2,-3, местами по Прибайкалью до +5, по северу-2,-7.



В среду, 17 ноября, ночью облачно, небольшой снег, местами умеренные снегопады, днём переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2,-3, местами -4,-9.



В четверг, 18 ноября, также переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по Прибайкалью и при снеге -7,-12, днём 0,-5, местами -6,-11.





