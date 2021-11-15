 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 ноября

14 ноября

Популярное

Пасмурная погода сохранится в Бурятии

Пасмурная погода сохранится в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ночные температуры будут опускаться до -25 градусов

В ближайшие три дня в Бурятии сохранится пасмурная погода. Ожидается облачная погода со снегом. Временами порывы ветра будут достигать 18 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 16 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренный снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -17,-22, по Прибайкалью и местами югу -4,-9, днём +2,-3, местами по Прибайкалью до +5, по северу-2,-7.

В среду, 17 ноября, ночью облачно, небольшой снег, местами умеренные снегопады, днём переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2,-3, местами -4,-9.

В четверг, 18 ноября, также переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по Прибайкалью и при снеге -7,-12, днём 0,-5, местами -6,-11.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии врач выиграл iPhone 13 в розыгрыше от больницы
В Бурятии врач выиграл iPhone 13 в розыгрыше от больницы
Общество, 15.11.2021
Новенький смартфон разыгрывали среди вакцинированных
Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе
Зарабатывающие несправедливо мало бурятские спасатели обратились к главе
Общество, 15.11.2021
Из-за низких зарплат профессиональные спасатели вынуждены искать новую работу
Пасмурная погода сохранится в Бурятии
Пасмурная погода сохранится в Бурятии
Общество, 15.11.2021
Местами ночные температуры будут опускаться до -25 градусов
В Улан-Удэ штрафуют нерадивых владельцев собак
В Улан-Удэ штрафуют нерадивых владельцев собак
Общество, 15.11.2021
Владельцев собак штрафуют за самовыгул, отсутствие регистрации и допущение нападения
В иркутской школе от коронавируса привились 100% педагогов
В иркутской школе от коронавируса привились 100% педагогов
Общество, 15.11.2021
В десятках школ привились более 70% учителей
В Бурятии военные написали географический диктант. Видео
В Бурятии военные написали географический диктант. Видео
Общество, 15.11.2021
На вопросы отвечали и солдаты, и генералы
В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га
В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га
Общество, 15.11.2021
Посадки прошли в восьми районах республики
В улан-удэнской колонии изучают творчество Достоевского
В улан-удэнской колонии изучают творчество Достоевского
Общество, 15.11.2021
Одна из бесед называлась «Достоевщина в литературе»
В Улан-Удэ прошла акция против QR-кодов
В Улан-Удэ прошла акция против QR-кодов
Общество, 15.11.2021
Активисты собирают подписи под обращением в прокуратуру
В Бурятии благотворительный фонд ложно обвинили в незаконной свалке
В Бурятии благотворительный фонд ложно обвинили в незаконной свалке
Общество, 15.11.2021
Сотрудники фонда «Ниточка» за свой счёт убрали три тонны мусора
В Бурятии волонтёры #МыВместе возобновили работу
В Бурятии волонтёры #МыВместе возобновили работу
Общество, 15.11.2021
Волонтёры выходят на работу в пункт вакцинации
«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС
«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС
Общество, 15.11.2021
С юмористами из Улан-Удэ выступала блогер-миллионик Аня Покров
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч
Общество, 15.11.2021
Суточный прирост больных продолжает расти
В улан-удэнской колонии осуждённая вышла замуж
В улан-удэнской колонии осуждённая вышла замуж
Общество, 15.11.2021
Церемонию бракосочетания проводил представитель ЗАГСа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^